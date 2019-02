Momento fofura: Maurício de Sousa faz festa para filhas do cantor Luciano

Poucas pessoas têm uma surpresa tão especial em seu aniversário como as gêmeas Isabella e Helena tiveram. As filhas do cantor Luciano, que fizeram 9 anos, se impressionaram com a presença de Maurício de Sousa em sua festa.

E ele não só compareceu, como fez a festa surpresa para as duas fãs de Turma da Mônica. Com a temática dos quadrinhos, Luciano diz ter sido “o presente de aniversário que elas tanto sonhavam”, conforme divulgou em seu Instagram nesta terça (19).

O cantor, irmão de Zezé Di Camargo, agradeceu ao cartunista pela atitude. “Hoje entendi o amor tão grande que minhas filhas sentem por você, principalmente a Isabella, que tem em você o seu maior ídolo”, escreveu.

Luciano comentou a noite inesquecível: “O Mauricio que vimos hoje vai além das revistas em quadrinhos, vai além da Turma da Mônica”, disse. “Hoje, tive o prazer, junto com minha família, de conhecer o cidadão Sousa, um sonhador que alimenta sonhos de tanta gente, uma fábrica de fantasias, criações e criaturas.”

Através de vídeos feitos em seus stories, no Instagram, o cantor se emocionou, agradecendo aos fãs pelo reconhecimento. “Se não fosse a música, se não fosse vocês gostarem da gente de repente não teria a chance de dar um presente desse para a minha filha“, afirmou.

Confira fotos do evento:

