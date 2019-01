Mãe doa órgãos do filho morto em acidente no interior de SP

Pedro Henrique Pondian, de 12 anos, foi vítima de um acidente de carro na Rodovia Jarbas de Moraes (SP-561), no interior de São Paulo, e sua mãe, a sargento da reserva da Polícia Militar, Valdirene Pereira, decidiu doar os órgãos do filho para ajudar outras famílias. O garoto de Jundiaí teve morte cerebral na quarta-feira (9), depois de 9 dias internado na Santa Casa de Jales.

Edson Pondian, 47, PM e pai do Garoto, e a avó da criança, Lídia Pondian, 76 , também estavam no carro e morreram no local.

Em entrevista ao G1, Valdirene contou que os pulmões, fígado, rins e córneas foram doados. Segundo a Santa Casa, uma equipe da Força Aérea Brasileira transportou os pulmões para hospitais na capital paulista. Já os rins e córneas foram levados ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior do Estado.

“Quando sabemos que uma pessoa que amamos tem sua vida encerrada tão cedo, podemos de alguma forma ajudar outras mães. Isso faz bem ao meu coração. Vou amar meu filho eternamente. Devemos fazer o bem e não olhar a quem”, relatou a mãe.

