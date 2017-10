Mãe de 98 anos muda-se para asilo para cuidar do filho de 80

Amor de mãe é para sempre, não é mesmo? Isso é o que prova a britânica Ada Keating, 98 anos, que se mudou para um asilo para poder cuidar do filho Tom, 80 anos. O caso aconteceu em Liverpool, na Inglaterra.

Tom nunca se casou e, por isso, acabou não saindo da casa da mãe. Com a idade avançada, ele acabou precisando de maior assistência diária e, em 2016, se mudou para a casa de repouso Moss View. Agora, pouco mais de um ano depois, Ada decidiu ir viver com o filho para que eles voltassem a ficar próximos e, assim, ela pudesse ajudar a cuidar dele também.

“Eu dou boa noite para Tom no quarto dele todas as noites. Depois, vou e dou bom dia e digo que vou descer para o café da manhã”, contou a senhora para o jornal local Liverpool Echo. “Quando eu saio para ir ao cabeleireiro, ele vai ver quando estarei de volta. Quando eu chego, ele vem até mim com os braços estendidos e me dá um grande abraço. Você nunca deixa de ser mãe.”

“Ela é muito boa cuidando de mim. Às vezes ela diz ‘comporte-se!'”, disse Tom após compartilhar que fica feliz em voltar a ver a mãe com mais regularidade. O gerente da Moss View, Philip Daniels, contou ao jornal que fica encantado com a relação dos dois. “É muito raro ver mãe e filho juntos na mesma casa de repouso e nós, certamente, queremos fazer desse tempo deles o mais especial possível. Eles são inseparáveis”, declarou.

Antes de se aposentar, Tom era pintor e decorador e Ada atuava como enfermeira auxiliar.