Luan Santana sofre mal súbito antes de show e é socorrido de helicóptero

O cantor Luan Santana, de 33 anos, sofreu um mal súbito na noite deste sábado (1), logo após chegar ao aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O astro do sertanejo, que faria uma apresentação no palco da Divinaexpo, precisou ser socorrido às pressas e foi encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, segundo apuração realizada pelo portal G1. A informação também foi confirmada pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizadora do evento, neste domingo (2).

De acordo com a companhia, Luan Santana havia acabado de chegar ao aeroporto da cidade, “necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado, sob cuidados médicos”.

O sindicato também afirmou que a produção do cantor já estava no local do show, apenas aguardando a chegada de Luan. “A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo”, declararam no comunicado oficial.

A seguir, você confere o comunicado na íntegra:

“Devido a um problema de saúde, o show do Luan Santana que aconteceria na noite de hoje, 1° de junho, na Divinaexpo, não foi realizado.

Ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos.

A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Irajá Nogueira – Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis”.

*Atualizaremos a nota conforme mais informações forem divulgadas acerca do estado de saúde do cantor.

Cantor recebeu alta nesta manhã (2) – ATUALIZAÇÃO

A assessoria de Luan Santana divulgou, há alguns instantes, que o cantor sertanejo já recebeu alta do Hospital Albert Einstein, e atualmente, repousa em sua casa. Segundo a equipe, o astro recebeu um atestado para descansar quatro dias.

O mal-estar sofrido por Luan ocorreu devido ao não cumprimento de indicações médicas. Na ocasião, ele seguiu uma agenda de shows intensa, indo de Lages, em Santa Catarina, dia 29 e para Votorantim, em São Paulo, no dia 30. No sábado (1), foi fazer o show na Divina Expo, mas se sentiu mal e não conseguiu cantar.

