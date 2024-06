Lenny Kravitz revela não fazer sexo há 9 anos; entenda o motivo

O astro do rock Lenny Kravitz, que se apresenta hoje (1) na abertura da Champions League, revelou em entrevista ao The Guardian que não tem relações sexuais há nove anos. De acordo com o artista, considerado por muitos como um dos maiores “sex symbols” da música, a decisão é “mais do que um estilo de vida”, mas sim, “uma jornada de transformação pessoal e autodescoberta”, afirmou.

Motivo do celibato de Lenny Kravitz

O voto de celibato de Kravitz teve origem em uma experiência angustiante que vivenciou ainda na infância. Em “Let Love Rule”, livro de memórias do artista lançado em 2020, o músico conta sobre um episódio em que ouviu o seu pai com outra mulher ao telefone. A partir daí, o pequeno Kravitz descobriu uma série de casos extraconjugais do pai.

Em certo momento, Kravitz e o pai tiveram um grande confronto: “Ele me disse que eu seria igual a ele. Ele também estava certo. Eu estava me tornando um jogador depois do casamento”, disse ao The Guardian.

Por isso, Kravitz adentrou uma trajetória de autorreflexão e disciplina para evitar cometer os mesmos erros do pai. Foi daí que surgiu a necessidade de se transformar intensamente, controlando seus próprios impulsos e desejos sexuais.

Lenny Kravitz está há nove anos sem ter relações amorosas ou sexuais, e explica que o celibato é uma estratégia espiritual para proteger a sua energia. “Estou muito confortável com o jeito que vivo”, afirma. Ele continuou dizendo que a “abstinência lhe deu uma tranquilidade e clareza mental que nunca havia experimentado antes.”

Ao final da entrevista, o astro do rock esclareceu que permanecer no celibato não é uma renúncia completa ao amor ou à intimidade: “É algo espiritual”, reiterou. Para o músico, esse tempo está servindo como uma espécie de “preparo” para o momento em que ele encontrar o seu par ideal.

