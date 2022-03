Lei Paulo Gustavo de apoio à cultura segue para sanção presidencial

Na noite desta terça-feira (15), o Plenário do Senado aprovou a PLP 73/2021, batizada como “Lei Paulo Gustavo“, que libera R$3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para fomento de projetos culturais em todo o país. O texto agora segue para sanção presidencial.

O texto aprovado foi o substitutivo da Câmara dos Deputados, mas com duas mudanças importantes rejeitadas pelo senador Alexandre Silveira: ele voltou a incluir a população LGBTQIA+ entre os grupos cuja participação deve ser assegurada pelos estados e munícipios entre os projetos financiados, e o prazo de 90 dias para que o dinheiro seja enviado.

O grande objetivo do projeto de lei é ajudar a recuperação do setor cultural após as perdas pela Covid-19, e seu nome homenageia o ator Paulo Gustavo, um dos principais humoristas do país, que faleceu em 2021 após uma longa batalha contra a doença.

Segundo informações da Agência Senado, o dinheiro sairá do superávit financeiro do FNC e será operado diretamente pelos estados e municípios. A proposta também altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir que os entes federativos excluam os recursos recebidos da meta de resultado primário.