‘A Lagoa Azul’ não é o filme mais exibido na Sessão da Tarde

A Lagoa Azul costuma ser o primeiro filme que vem à cabeça das pessoas quando se pensa em Sessão da Tarde. No entanto, apesar da forte associação do clássico do diretor Randal Kleiser com o programa da Globo, ele não é o filme mais exibido no horário.

De acordo com a conta oficial da emissora no Twitter, o filme que mais vezes foi transmitido na Sessão da Tarde é Ghost. Sua primeira exibição foi em 1993 e a última, até o momento, na tarde de quarta-feira (21). No total, os espectadores tiveram 25 oportunidades de assistir à história de amor entre Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) na Sessão da Tarde.

A maioria apostando em Lagoa Azul, hein? 🤗 Mas Ghost é o filme que mais passou na #SessãoDaTarde. 25 vezes para ser mais exato. A primeira exibição foi em 1993. 😉 — Globo (@RedeGlobo) February 21, 2018

Já A Lagoa Azul, foi transmitido no programa 20 vezes, apesar de ter começado antes. Sua primeira exibição na Sessão da Tarde foi em 1987 e a última, por enquanto, em março do ano passado. No entanto, muito em breve, ele deve aparecer na telinha da Globo novamente.

A primeira transmissão de Sessão da Tarde foi 11 de março de 1974 e o filme exibido foi A Incrível Suzana, de 1942.