Laboratório é investigado por irregularidades em resultados de exame

Supostas irregularidades em resultados de exames de papanicolau, na cidade de Pelotas, vão ser investigadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A denúncia é de que o estabelecimento responsável pela execução dos exames de prevenção estaria realizando os resultados por amostragem, em vez de analisar todos os laudos.

Os profissionais da UBS Bom Jesus enviaram um memorando para a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas dizendo que uma paciente realizou duas coletas do exame na UBS Bom Jesus nos anos de 2015 e 2017 e os resultados não mostram qualquer alteração, mas a médica encaminhou a mulher para o Centro de Especialidades e um ginecologista diagnosticou “lesão vegetante no colo uterino”. O resultado da biópsia constatou um tipo de câncer de colo de útero.

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas divulgou uma nota na última sexta-feira (13) citando que em maio do ano passado a equipe de Vigilância Sanitária fez uma fiscalização no laboratório. E sobre o caso citado no memorando, a Secretaria informou que “após receber o memorando, a Vigilância fez novas fiscalizações e solicitou ao laboratório os Relatórios de Monitoramento Interno de Qualidade”.