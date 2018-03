Candidata ao governo de Maryland, nos Estados Unidos, Krish Vignarajah não teve medo de falar de gênero em sua campanha. Com seu bebê no colo, bancou o slogan: Eu sou mãe. Eu sou mulher. E eu quero ser sua próxima governadora. Ela é a única representante feminina correndo nas prévias para o cargo.

Em 2018, seria incrível dizer que o ato é comum, mas não é. No início de março, outra candidata, dessa vez de Wisconsin, apareceu dando de mamar ao filho no vídeo de campanha. Kelda Roys até recebeu elogios, mas também uma avalanche de críticas. “Se você vai passar mais tempo alimentando a criança do que pensando em questões políticas, por favor, nem entre no páreo”, dizia um dos comentários.

Krish não se intimidou com a experiência anterior da colega. Confira o vídeo: