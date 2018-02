Kate Winslet e DiCaprio ajudam mãe de bebê com câncer terminal

A inglesa Gemma Nuttall, 29, descobriu durante exames na gestação que estava com câncer no ovário. O tumor era agressivo, com possibilidade de se espalhar rapidamente, mas ela se recusou a fazer o tratamento, porque a medicação faria com que a gravidez fosse interrompida. Os médicos deram a ela, então, de 6 a 12 meses de vida.

Aos quatro meses de gravidez, cistos grandes no ovário bloqueavam os batimentos cardíacos do bebê, e Gemma passou por uma primeira cirurgia.

Com 26 semanas de gestação, foi preciso fazer uma cesárea de emergência, porque o câncer havia se espalhado pelo colo do útero.

A menina, Penélope, nasceu saudável, apesar de prematura.

“Eles seguravam Penélope comigo, eu a vi e depois a levaram e me deixaram dormir. Eu não tive aquele momento precioso de segurar meu bebê e sentir a emoção. Eu estava muito mal. No dia seguinte, fui levada até ela, de cadeira de rodas. Ela estava em uma incubadora e eu segurei sua mão enquanto pude. Nós duas estávamos vivas e isso era tudo o que importava”, disse ao Daily Mirror.

A gravidez de Gemma e a descoberta da doença aconteceram em 2013. Depois de uma cirurgia, ela achava que estava livre da doença, mas, acabou descobrindo um nódulo na parte de trás da cabeça, já no quarto estágio da doença. Eram oito novos tumores espalhados por sua cabeça, apesar do tratamento com radioterapia.

Helen Sproates, mãe de Gemma, se informou sobre os benefícios da imunoterapia na defesa das células do corpo.

Seriam necessárias seis sessões de imunoterapia ao custo de 70 mil libras cada. Ela vendeu sua casa, conseguiu dinheiro apenas para primeira etapa do tratament e criou uma página para angariar fundos.

Kate Winslet soube da história de Gemma e escreveu um e-mail dizendo que queria muito ajudar. Com Leonardo DiCaprio, tiveram a ideia de promover “um jantar com Jack e Rose” (o casal de “Titanic”). Arrecadaram 1,35 milhão de dólares, e o valor foi suficiente para o tratamento e auxílio de outras instituições de caridade.

Em novembro, após o fim do tratamento, um exame que faz uma “varredura” para detectar células cancerosas mostrou que ela está livre da doença no momento.

