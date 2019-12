Juntos há 70 anos, casal morre com minutos de diferença nos EUA

Foram 70 anos de união antes que a morte separasse Les e Freda Austin, moradores do estado norte-americano de Michigan. Mas, mesmo em seus momentos finais, o casal mostrou uma conexão única: dividindo o quarto de um asilo, os dois faleceram no mesmo dia, em um intervalo de 20 minutos.

O casal se conheceu no Ensino Médio e começou a sair junto na noite de formatura. O matrimônio veio em 1949. Pouco depois, Les se alistou para a Guerra das Coreias sem contar para a esposa, que ficou furiosa ao descobrir. O episódio, porém, não chegou a abalar profundamente o relacionamento, que rendeu dois filhos, quatro netos e oito bisnetos.

Aos 90 anos, ele era um oficial de polícia aposentado. Ela gerenciava uma lavanderia a seco e gostava de cozinhar para a família. O casal adorava sair para acampar e , em novembro, haviam celebrado as sete décadas de companheirismo.

“Eles faziam tudo juntos. E não pararam mesmo mortos”, disse Sandy Maes, filha dos Austin, ao jornal local MLive. “Acredito que eles sabiam que estavam morrendo e estão eternamente unidos. E acho que foi algo bonito.”

“70 anos juntos certamente não foi algo fácil… mas no fim desses anos, eles ainda se importavam profundamente um com o outro e se amavam muito”, contou Leah Smith, uma das netas do casal. “Estou muito feliz que eles partiram juntos. Acho que seria uma grande tortura para qualquer um dos dois ficar sozinho.”

