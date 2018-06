Juiz que soltou acusado de agredir e matar ex: ‘Não tenho bola de cristal’

A operadora Tauane Morais, 23 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado Vinícius Rodrigues de Sousa na quarta-feira (6). Os dois tinham dois filhos e ele se dizia “inconformado com o término do relacionamento” de 4 anos, informa o G1. Ele foi preso em flagrante no domingo (3) após agredir e tentar enforcar Tauane, mas foi liberado no dia seguinte pelo juiz Aragonê Nunes Fernandes.

Um dia após o assassinato de Tauane, Aragonê disse: “Por não termos ‘bola de cristal’, não temos como prever aqueles que realmente concretizarão as ameaças que fazem. Prender a todos, indistintamente, não parece ser o melhor caminho a seguir.”

Liberado com a condição de não se aproximar da vítima, Vinícius foi até a casa da ex-namorada, a matou e tentou cometer suicídio. Após o crime, o juiz tomou uma nova decisão e a prisão foi convertida em preventiva por tempo indeterminado, de acordo com o G1. O agressor foi internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) após tentar se matar.

Aragonê disse que deu liberdade provisória a Vinicius porque “infelizmente, todos os dias recebe um grande número de autuados envolvidos em crimes relacionados à Lei Maria da Penha”.