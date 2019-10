Prédio de sete andares desaba em Fortaleza e mata um morador

Um prédio de sete andares residencial desabou nesta terça-feira, (15) em Fortaleza, Ceará. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa que estava no edifício morreu e outro morador foi resgatado com vida e levado ao hospital.

De acordo com o Correio Braziliense, policiais militares confirmaram que há vítimas conscientes, mas soterradas pelos escombros. Os socorristas estão em contato com elas.

Segundo moradores, algumas pessoas que estavam no prédio conseguiram sair do condomínio antes do desabamento. Confira o registro feito logo após o acidente.

💣💣💣DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY.

Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG — Donizete Arruda (@donizetearruda7) October 15, 2019

O desabamento aconteceu na parte da manhã, por volta das 10h30, no bairro Dionísio Torres, uma região nobre da cidade. As residências ao redor também ficaram sem energia elétrica e um prédio vizinho teve o muro danificado após o acidente. Os pedestres que estavam no momento foram encaminhados para os hospitais próximos.