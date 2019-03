Jovem morre após sofrer tentativa de estupro

Uma jovem morreu depois de ser atacada no quintal de casa, na última segunda-feira (18). Emily Tawanne da Silva Rodrigues, 20 anos, morava em Sinop, no Mato Grosso, e foi assassinada a facadas.

Segundo relato da mãe de Emily, o crime ocorreu próximo à 1h da madrugada. Após preparar uma fornada de bolos que vendia para complementar a renda, a jovem decidiu ir até a área externa do sobrado onde morava para fumar. Em poucos minutos, gritos foram ouvidos, vindos da direção do quintal.

Ao chegar lá, a mãe se deparou com um homem em cima de Emily, com as calças abaixadas e armado com uma faca. Desesperada, ela começou a gritar, atraindo a atenção do agressor, que tentou atacá-la também. Felizmente, a mulher conseguiu se esconder atrás de uma moto, de onde continuou gritando até o suspeito fugir.

Com ferimentos na barriga e nas pernas, Emily foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Sinop. Lá, ela passou por procedimento cirúrgico, mas acabou falecendo por volta das 13h.

O suspeito, descrito como “um homem moreno, de camiseta branca e calça social preta”, ainda não foi localizado, apesar das buscas realizadas pela polícia na região. A investigação do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Sinop. A perícia não descarta a hipótese de uma tentativa de estupro, apesar de não terem constatado a ocorrência do ato sexual.

Emily foi enterrada no fim da tarde de terça-feira (19), no cemitério municipal. Ela deixa uma filha de apenas 1 ano de idade.

