Jovem mata e mutila irmão de 5 anos durante ritual

Uma jovem foi presa na noite de quinta-feira (4) em São Roque, interior de São Paulo, sob a suspeita de matar e mutilar o irmão de 5 anos. O crime supostamente teria ocorrido durante um ritual de magia negra realizado na casa onde moravam.

Segundo a Polícia Civil, Karina Aparecida da Silva, de 18 anos, cuidava do irmão, durante um momento de ausência da mãe. Ao retornar, a mulher encontrou a residência trancada e a filha se recusando a abrir. Foi preciso então chamar um cunhado que morava próximo para arrombar a porta.

Lá dentro, a família encontrou uma cena chocante. O menino estava morto no chão do quarto, com o corpo cheio de queimaduras, olhos perfurados e o pênis mutilado – que teria sido ingerido pela irmã. Além disso, várias velas acesas o rodeavam. Já Karina se comportava com agressividade, arremessando objetos contra os familiares, e só foi contida com a chegada dos policiais militares.

Autuada por homicídio, ela foi encaminhada para a cadeia feminina da cidade de Votorantim. Ao examinarem a casa, peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil apreenderam um celular queimado, um cartão de memória, um canivete e uma porção de maconha.

A necropsia realizada no corpo do garoto pelo Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba apontou que ele já estava morto no momento da mutilação, possivelmente asfixiado por um travesseiro.

O escrivão Anderson Góes informou ao Estadão que o celular e o cartão de memória serão enviados para análise. A investigação irá apurar se a jovem integrava algum grupo de magia negra ou satanismo e se o crime foi incentivado por alguém.

Karina passou por uma audiência de custódia nesta sexta (5) e permanece presa. Em São Roque, os familiares velaram o corpo do garoto e não quiseram se manifestar sobre o caso. O defensor público que acompanhou a audiência também manteve silêncio.

Leia também: Amigo de pai que perdeu o bebê desabafa e viraliza nas redes sociais