Jovem inglesa é achada morta na Malásia e caso gera comoção no Reino Unido

Desaparecida há dez dias, o corpo da adolescente Nora Quoirin foi encontrado na manhã de terça-feira (13) e reconhecido horas depois por seus pais, a irlandesa Meabh e o francês Sebastien. A família, que vive em Londres, viajou para a Malásia para passar as férias no resort The Dusun. A jovem desapareceu de seu quarto no dia 4 de agosto e o caso teve grande repercussão na mídia internacional.

O corpo foi encontrado em uma floresta a cerca de 2 km do resort por um grupo de montanhistas locais que se voluntariaram para participar de uma operação de busca que envolveu mais de 350 pessoas. As buscas foram comandadas pela polícia local e contaram com o apoio da National Crime Agency, a Polícia Metropolitana de Londres, e as polícias irlandesa e francesa. Mais de 115 mil libras (cerca de 550 mil reais) foram doados a dois sites de crowndfunding com o objetivo de ajudar a arcar com os custos da busca, que durou dez dias.

A família de Nora Quoirin, que inclui mais duas crianças, chegou à Malásia no dia 3 de agosto com o objetivo de passar duas semanas no país. A adolescente, de 15 anos, nasceu com holoprosencefalia, uma disfunção que afeta o desenvolvimento do cérebro, e, segundo seus pais, não era independente e não ia a lugar algum sozinha.

Sebastien, o pai da jovem, acionou o alarme assim que percebeu que sua filha havia sumido do quarto, que estava com uma janela aberta, às 8h da manhã (horário local) de domingo (4). No dia 6 de agosto, seus pais revelaram acreditar que sua filha havia sido sequestrada, ainda que a polícia local estivesse tratando o caso como o de uma pessoa desaparecida.

No domingo (11), a polícia local estabeleceu uma linha telefônica dedicada a receber informações sobre a menina. Na segunda-feira (12), a família recebeu uma doação anônima de 10 mil libras, que foi colocada como recompensa para qualquer um que pudesse fornecer informações que ajudassem a encontrar Nora. O corpo foi encontrado no dia seguinte perto de uma corrente d’água e sem roupa.

Um exame será feito para tentar identificar a causa da morte na próxima quarta-feira (15). O presidente e o primeiro-ministro irlandeses expressaram seus sentimentos à família e o Ministério da Europa e Relações Exteriores da França disse que a polícia francesa continuará à disposição das autoridades da Malásia até que se entenda melhor as circunstâncias da morte.

A instituição de caridade Lucie Blackman Trust, que auxilia em casos de pessoas desaparecidas, afirmou que pretende continuar dando apoio à família enquanto eles lidam com as notícias. A escola St Bede’s School, em Londres, que era frequentada por Nora, abriu suas portas para quem quiser rezar pela jovem e sua família.

