Jovem de 18 anos é assassinado em operação policial em comunidade do RJ

Em vídeo de integrantes da Frente Cidade de Deus, que organiza e distribui doações para os moradores, é possível ver uma parte da operação após João Victor ser baleado. Segundo Jota Marques, morador da comunidade e Conselheiro Tutelar, informou no Twitter, os policiais chegaram a apontar as armas para os voluntários. Já Victor Andrade, que também participava ação do projeto, disse nas redes sociais que voluntários precisaram se proteger do tiroteio na casa de moradores. “Estamos [na casa dos moradores] com a roupa infectada, porque a bala tá comendo lá fora, enquanto as crianças estão com medo. Nós tentamos fazer o que o Estado não faz, que é levar comida e aquilo que falta, mas só temos bala dentro da favela”, desabafou.

O caso acontece em menos de 48 horas após outra operação policial que tirou a vida do estudante João Pedro Mattos, de 14 anos, que brincava dentro da casa do primo, no Complexo do Salgueiro, outra comunidade carioca. A operação era das polícias Federal e Civil e tinha o apoio da Polícia Militar.

