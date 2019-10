Após noticiar caso de homofobia, jornalista manda recado ao vivo

Jéssica Senra, jornalista e apresentadora do boletim Bahia Meio Dia, pegou todos de surpresa com suas declarações no telejornal. Na última quarta (23), depois de noticiar uma tentativa de homicídio motivado por homofobia, Senra fez um desabafo indignado. “Beijar, fazer carinho em alguém na cabeça do homofóbico, ofende. Mas agredir e tentar matar não ofende?”, questionou ela.

Dando continuidade ao seu discurso, ela conectou o ódio do agressor contra a vítima ao machismo e misoginia (ódio a mulher). “Uma das explicações pra homofobia é que ela tem a ver ao machismo, com a ideia de superioridade do homem sobre a mulher. Perceba que muitos homossexuais são chamados de ‘mulherzinha’, como se ser mulher fosse uma ofensa”, continuou.

Seus comentários se referiam ao caso de um homem que levou quatro tiros depois de beijar outro rapaz em um bar, na região metropolitana de Salvador. Confira o discurso abaixo:

Leia mais: Repórter recebe cantada de idosas ao vivo

+ Família perde dois irmãos vítimas de crimes ligados à transfobia

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?