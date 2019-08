Jorge Aragão passa mal e é levado às pressas ao hospital

Jorge Aragão precisou ser socorrido às pressas nesta sexta-feira (23). De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do ‘Jornal O Dia’, o cantor passou mal de madrugada e por volta da 1h deu entrada no hospital Unimed Barra, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O empresário de Aragão, Douglas Fabiano, informou que o artista teve uma indigestão, mas já recebeu alta e passa bem. “Foi alguma coisa que ele comeu. Já está tudo bem com ele e pode retornar para casa”.

Esta não foi a primeira vez que o cantor teve mal estar. Na última sexta (17), ele precisou ser internado e cancelou um show que faria no Rio de Janeiro.

Em nota, a assessoria de imprensa de Aragão confirmou o cancelamento do evento, que foi adiado para o dia 8 de setembro. “Conforme boletim médico divulgado no dia 17/08, o cantor Jorge Aragão encontra-se em observação no hospital Unimed-Rio, pois foi submetido a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências.”

Em 2013, o cantor foi internado com problemas no coração e submetido ao mesmo procedimento que passou recentemente. Em 2014, ele sofreu um infarto e ficou internado por duas semanas.

