Influenciadora é acusada de encenar acidente para propaganda

A influencer americana Tiffany Mitchell foi acusada de encenar um acidente para fazer propaganda para uma marca de água mineral. Após receber muitas críticas, ela decidiu remover as imagens e se defendeu dos comentários.

Em seu perfil no Instagram, com mais de 213 mil seguidores, Tiffany se posicionou e tentou se justificar. “Eu fui acusada de encenar um acidente para chamar atenção, fazer propaganda de uma marca de água, entre outras coisas que eu não consigo entender”, comentou a influenciadora.

“Eu me machuquei de verdade e tive que me recuperar. Eu estava caída na estrada, em estado de choque, tendo memórias horríveis sobre alguém que eu perdi de forma semelhante. Amigos me ajudaram e estranhos chamaram a ambulância e esperaram para me dar uma carona enquanto eu era atendida”, afirmou.

Tiffany conta também que quando descobriu que um amigo fotógrafo tinha registrado o momento, decidiu compartilhar com todos. “Eu estou triste que algo tão real e pessoal tenha sido tratado dessa maneira”, concluiu.

