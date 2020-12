Jogador de futebol diz que colocou droga na bebida de uma mulher

O clube de futebol Sport Club Internacional anunciou a rescisão do contrato de dois jogadores do time sub-20, o atacante Matheus Monteiro, de 20 anos, e do volante Luiz Vinícius, de 19 anos, após a viralização de um vídeo no stories do perfil de Instagram de Luiz Vinícius. A reportagem é do GE.

No vídeo, já retirado do ar, Matheus conta que colocou droga na bebida de uma mulher. “Eu coloquei uma bala no copo dela, ela ficou daquele jeito ali, negão. Ela nem se ligou na cena. Ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela. Bah, quebrei um pedacinho, larguei ali, ela ficou mal. E eu “pã”, entrei pro quarto – diz Matheus Monteiro em trecho no vídeo”, diz Matheus.

No comunicado, o clube informa apenas sobre a rescisão, mas não dá detalhes sobre o motivo. Procurado pela reportagem do GE, Matheus Monteiro não respondeu as mensagens. Ainda segundo o GE, a Polícia Civil não confirmou a abertura de investigação sobre o caso e também informou que ainda não encontrou registro de boletim de ocorrência.