O bom trabalho de Jacinda Ardern controlou o coronavírus na Nova Zelândia

A Nova Zelândia tem ótimos motivos para começar bem a semana. Neste domingo (26), a primeira-ministra Jacinda Ardern afirmou que o país venceu a batalha contra o coronavírus. Nesse dia, foi registrado apenas um novo caso de Covid-19 no país.

A primeira-ministra anunciou que a Nova Zelândia saiu do nível de alerta máximo 4, para o nível 3 – que significa que ainda estão em perigo de contaminação. Em um comunicado enviado a CLAUDIA pela assessoria de imprensa de Jacinda, ela diz que “a grande diferença do alerta nível 3, é que vamos reabrir a economia e garantir que continuemos no controle do vírus”. O relaxamento da quarentena tem início nessa terça-feira (28).

Além da quarentena, no fim de março as fronteiras e comércio foram fechados, e as atividades não essenciais foram suspensas. “Outros países viram novas ondas [de contaminação] surgirem, e isso é algo que a gente não pode permitir aqui. É por isso que, mais do que nunca, precisamos de vigilância e disciplina”, reforçou ela. Uma outra medida estabelecida por Jacinda foi o corte do seu salário e de seus ministros em 20%.

“Por causa dos enormes sacrifícios que a Nova Zelândia fez até aqui, nós conseguimos conter a Covid-19 e inúmeras vidas foram salvas. Devemos comemorar, mas ainda temos uma estrada longa a percorrer”, afirma ela no comunicado. Segundo dados do Centro Universitário Johns Hopkins, o país soma 1.469 casos e 19 mortes.

O comunicado aponta que, para muitas pessoas, a vida não vai mudar a partir do dia 28 de abril. “A mensagem continua a mesma: trabalhe e estude de casa se você puder. E se você não estiver no trabalho, na escola, praticando exercícios ou comprando coisas essenciais, então permaneça em casa, por favor. A grande diferença a respeito do alerta de nível 3 é que ele nos permite dar o pontapé inicial para restaurar a economia, ao mesmo tempo em que nos certificamos de que o vírus continua sob controle”.

“Não podemos nos dar ao luxo de perder esses ganhos e desperdiçar o trabalho duro ao qual nos dedicamos. Então, fique em casa, seja gentil, vamos terminar o que começamos”.

