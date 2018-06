Itamaraty aguarda denúncia sobre brasileiros que ofenderam russa em vídeo

Desde o último final de semana, um vídeo de brasileiros na Rússia tem gerado repúdio nas redes sociais. A gravação mostra um grupo de homens cercando uma mulher russa e cantando uma música que faz referência à genitália da jovem.

Com a repercussão, segundo a Folha, a embaixada brasileira na Rússia recebeu muitos e-mails pedindo que alguma atitude fosse tomada em relação à permanência dos autores no país da Copa.

Qualquer ação, no entanto, dependeria de uma queixa formal da vítima, que não foi registrada. Também de acordo com a embaixada brasileira em Moscou, não houve contato do governo russo com o Itamaraty sobre esse episódio.

Diego Valença Jatobá

Um dos homens identificados no vídeo é o advogado Diego Valença Jatobá, ex-secretário de Turismo de Ipojuca, em Pernambuco. Desde que as imagens viralizaram, ele trancou seus perfis nas redes sociais e não se pronunciou.

CLAUDIA tentou contato com Diego, mas não teve resposta.

