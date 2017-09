Disponível desde a última terça-feira (19), novo recurso implementado no iOS 11 pode comprometer ainda mais a segurança de quem costuma trocar fotos íntimas por mensagem. Agora é possível gravar a tela do iPhone. O problema é que as pessoas que interagem com o dono do aparelho durante filmagem não são notificadas.

O envio de fotos sensuais por mensagem tem como fundamento básico certo nível de confiança entre quem envia as imagens e quem recebe. De qualquer forma, para se precaver em relação chamado ‘revenge porn’, que geralmente ocorre após o fim do relacionamento, muitas pessoas recorrem a aplicativos que notificam que garantem maior segurança nessa troca, como Snapchat e o recurso Stories do Instagram.

Por meio deles, os usuários podem enviar fotos e vídeos que duram entre 10 e 15 segundos na tela de quem os recebe e só podem ser abertos uma vez. Elas não ficam registradas no celular do receptor. No entanto, quando uma captura de tela é feita, quem enviou a imagem é notificado. Fica o alerta!