Ingrid de “Casamento às Cegas” foi abusada por Leandro

Ingrid Santa Rita, participante de Casamento às Cegas, se pronunciou após a exibição do episódio final do reality de casais da Netflix, Reencontro, disponibilizado na plataforma de streaming na última quarta-feira (10). De acordo com a arquiteta, Leandro Marçal, com quem se casou durante o programa, a abusou sexualmente. “Estupro é a palavra”, afirmou.

Ela iniciou a declaração explicando que Leandro convivia com disfunção erétil. “Eu acolhi o Leandro desde o início. Foi difícil pra mim assimilar. Desde a lua de mel, o Leandro já apresentava isso e ele sempre falou pra mim que nunca tinha tido problema, isso lá no início. Então, isso também batia em mim como mulher numa questão de ‘o que eu estou fazendo de errado?'”, desabafou.

Em seguida, a arquiteta afirmou que o casamento, no início, havia sido uma experiência positiva: “A gente foi se curando, se unindo e a gente casou. Casamos felizes e foi tudo muito sincero. Posterior a isso, tivemos muitas relações, todas consensuais. Ele sempre me respeitou, inclusive na gravação do programa.”

Contudo, após muitas tentativas falhas de contornar os desencontros sexuais, Ingrid passou a se sentir frustrada. “O Leandro não fazia terapia nessa fase”, conta.

Então, Ingrid passou a incentivar o parceiro a retomar o tratamento psicológico: “Eu falei: A gente vai parar de tentar, porque isso tá pegando muito pra mim. E aí, ele já falava que essas questões eréteis dele eram arrastadas desde os 20 anos.”

Segundo a arquiteta, ela tinha esperanças que, a partir do momento que o parceiro iniciasse o tratamento, ambos se encontrariam novamente. Porém, foi aí que se iniciaram os abusos.

O início dos abusos (alerta gatilho)

“O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte. Conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar. Precisava ser consentido, como até então era.”

Mesmo sem ereção, Leandro tentava penetrá-la usando os dedos, conta Ingrid. Assim que acordava, pedia que ele parasse (o que ele não fazia). “Acordava com ele me ch*pando. Com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema.”

O crime se estendeu por vários dias: “Eu não conseguia reagir. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida e falava que isso nunca ia acontecer comigo.”

“Começou a evoluir para um nojo. Comecei a sentir nojo daquela relação. Daquelas tentativas. Comecei a me vestir mais, dormir com o travesseiro para baixo, dormir na sala, até o dia que meu corpo reagiu, meu corpo colapsou”, afirmou.

Ingrid revela que Leandro prometeu parar, mas continuou tentando. “Nesse último dia, eu colapsei. Ele tentou de novo, por diversas vezes. Quando houve a última tentativa, que eu fiquei numa posição que fiquei sem entender porque eu estava assim, eu gritava: ‘não toca mais em mim, não quero que você toque em mim’.”

Esgotada pelos inúmeros estupros, Ingrid desmaiou. “Bati com as costas na cama e acordei com as minhas duas filhas em cima de mim. Leandro sentado na cama, olhando.”

Término do relacionamento

Após conseguir juntar forças, Ingrid terminou o relacionamento, optando, inicialmente, por não trazer os acontecimentos ao público. “Eu só queria viver a minha vida, continuar com a minha vida.”

Todavia, Leandro passou a perseguir a arquiteta após o rompimento: “Teve um episódio que ele me ligou, pediu pra voltar, dizendo que me amava, que eu era a mulher da vida dele. 20 e poucos dias depois, descobri que ele tinha ficado com minha amiga um dia antes.”

A perseguição se intensificou nos dias seguintes, com Leandro tentando descobrir locais em que ela poderia estar. “Ele foi a um evento da minha irmã sabendo que me encontraria. Passou a me mandar mensagens tentando um alinhamento de conversa.”

A possibilidade de precisar conviver com o seu abusador em eventos públicos a paralisou: “Qualquer pessoa que passa por um abuso sexual, por um estupro, ela não quer conviver com o agressor dela. Isso me apavorava de um jeito que não sei dizer para vocês.”

Ingrid precisou ficar cara a cara com abusador no Reencontro

Ainda em seu relato, Ingrid afirmou que passou a ter crises de pânico ao descobrir a data do Reencontro, promovido pela Netflix. “Passei a ser medicada, passar por psiquiatra, psicólogo, porque eu sabia que eu ia encontrar o Leandro.”

Ela detalhou a experiência durante as gravações: “O programa foi uma forma de eu conseguir me proteger. Eu não vou ficar andando com medida protetiva em evento. Mas agora, as pessoas sabendo de tudo que passei, de alguma forma vou ser protegida. Leandro nunca me ameaçou, mas acho que ele não consegue ter consciência do que ele fez. Ele nomeia o que ele fez como prática egocêntrica. Isso não é egocentrismo. Isso é abuso, é estupro.”

Ingrid revelou que registrou um boletim de ocorrência. “Daqui pra frente, tudo vai ser tratado de forma jurídica. Eu fui numa delegacia, eu abri B.O, estou protegida pela Lei Maria da Penha e me doeu muito.”

Mesmo com as experiências traumáticas, a arquiteta diz que não perdeu a esperança em amar novamente. “Eu vou voltar a sorrir e vou aparecer aqui sorrindo bastante. Eu sou uma pessoa traumatizada e o trauma, a cicatriz, ela fica na pele. Mas isso não anula a vida. Eu vou ser feliz de novo e talvez agora de uma forma honesta, segura e respeitosa.”

Netflix emitiu nota de repúdio

Após a declaração de Ingrid vir à tona, a Netflix repudiou os fatos: “A Netflix, a Endemol Shine Brasil e a equipe do Casamento à Cegas Brasil repudiam veementemente qualquer tipo de violência. A produção, em todas as suas etapas, é conduzida com constante apoio profissional aos participantes, e as denúncias apresentadas estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.”

Pronunciamento de Leandro

Posterior às falas de Ingrid, Leandro se pronunciou. “Nossa relação nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato, a gente nunca conseguiu se conectar de fato. Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo com o Leandro. A gente entendeu que não era um problema físico, era um problema psicológico”, declarou o participante, sem responder diretamente às acusações.

Declaração de Ingrid na íntegra

A seguir, você confere o vídeo completo publicado pela participante do reality:

Como denunciar ou pedir ajuda

Mulheres que vivenciaram ou estejam vivenciando situação de violência, seja física, psicológica ou sexual, podem ligar gratuitamente para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Opera em todo o país e no exterior, 24 horas por dia.

O canal recebe denúncias e faz encaminhamento para serviços de proteção e suporte psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.

