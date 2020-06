Influenciadora digital e namorado morrem, no RS, com 79 tiros

A blogueira Karuel Barbosa, 25 anos, e Adair Brizola da Silva, 31 anos, seu namorado, foram encontrados mortos na noite desta quinta-feira (4) em Araricá (RS). Segundo o R7, os dois jogavam videogame, na casa dele, antes de serem atingidos por 79 tiros, sendo que, de acordo com a Polícia Civil, cápsulas de fuzil estavam no local.

Com aproximadamente 80 mil seguidores no Instagram, além de influenciadora digital, Karuel também era modelo e garçonete em um restaurante de Campo Bom. Já o companheiro estava desempregado.

A polícia também informou que quatro homens pularam o muro e invadiram o condomínio com armas. Além disso, a perícia mostra que maioria dos tiros foi efetuada na região do tórax e do rosto das vítimas.

A hipótese para que o crime tenha acontecido é de que Adair teria envolvimento com crimes contra o sistema financeiro e porte de arma de fogo. Com isso, as investigações da polícia trabalham com a suspeita de execução motivada por vingança.