Incêndio em Heliópolis destrói doações. Veja como você pode ajudar

Um incêndio causado por um curto-circuito destruiu as instalações de um dos centros da Cufa (Central Única das Favelas), em Heliópolis, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (2).

No local, estavam armazenadas doações de roupas e produtos de limpeza que seriam entregues para famílias no dia 20 de dezembro, como parte de uma ação solidária organizada pela Central. A estimativa era de que 4 mil pessoas pudessem ser auxiliadas pela iniciativa, mas, com o fogo, os itens arrecadados acabaram destruídos.

Em seu Twitter, o presidente global da Cufa, Preto Zezé, contou que um vigia e um voluntário tiveram ferimentos leves, mas que ambos passam bem. O incêndio também gerou um risco de desabamento de parte da instalação, que não será mais utilizada.

INFORMES SOBRE O INCÊNDIO DA NOSSA BASE DA CUFA EM HELIOPOLIS- SP!

Estávamos preparando o NATAL DA CUFA DE SP, marcado para 20 de dezembro. Fomos surpreendidos por um curto circuito na rede elétrica que gerou o incêndio queimando todas as doações que estavam armazenadas. — PRETO ZEZÉ (@pretozeze) December 2, 2020

Zezé informou ainda que a Central decidiu continuar a campanha de solidariedade “Natal da Cufa”, afirmando que se tratará de uma ação nacional, não somente restrita as favelas de São Paulo . A campanha vai até o dia 20 de dezembro e no site Natal da Cufa há todas as informações sobre como fazer as doações. Uma das iniciativas, uma vaquinha online, tem a meta de arrecadas 300 mil reais. Desde ontem, foram pouco mais de 3,1 mil reais arrecadados.

