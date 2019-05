Idoso doa prenda de R$ 3 para leilão em igreja e arrecada R$ 12 mil

Um aposentado de Ituverava (SP) causou comoção ao participar de um leilão para arrecadar fundos de uma igreja local. Antônio Vicente da Silva, de 81 anos, contribuiu com um pacote de macarrão de apenas R$ 3, doação feita de coração e dentro das possibilidades de sua renda. O que ele não imaginava é que o mantimento fosse render à igreja São João Batista um total de 12 mil reais.

Tudo começou quando Antônio viu sua irmã, Josefa Gasparina da Silva, de 70 anos, preparar um prato de coxas e sobrecoxas de frango, que doaria como prenda para a quermesse da igreja, a ser realizada no sábado (11).

“Ele chegou aqui na cozinha e falou assim pra mim, muito humilde: ‘Ai, eu queria tanto dar uma prenda para a quermesse’. Aí eu falei pra ele: ‘Tonho, eu estou dando essa prenda aqui como Josefa e família. Você está incluído, você é meu irmão'”, conta a aposentada ao G1.

+ A grávida de trigêmeos que sabia que um dos bebês estava morto

A resposta não foi suficiente para convencê-lo a mudar de ideia. Após jantar, Antônio avisou que iria à missa e, de lá, para a quermesse. Mas no caminho para a igreja, passou em uma mercearia de onde é cliente antigo e comprou fiado o macarrão.

“Não vendo fiado para qualquer um. A gente tem os fregueses de longa data”, diz Wilson Del Biaqui, dono do estabelecimento. Os R$ 3 serão pagos em junho, quando Antônio receber sua aposentadoria.

Da mercearia, Antônio seguiu para a igreja, onde entregou o alimento para o padre Adailson Ferreira de Oliveira, um dos organizadores da quermesse. “Ele falou que queria ajudar o leilão, que ele tinha trazido uma doação. A moça perguntou o que era e ele entregou o pacote. Era o que ele podia dar. Era a única coisa que ele tinha”, relata o padre.

Sensibilizada, a equipe embalou o macarrão em um arranjo bonito e o juntou às outras prendas que estavam destinadas ao leilão. Entre os itens estavam móveis, pernil, leitoa, o frango de dona Josefa e até cabeças de gado.

“Fiz um anúncio do macarrão e expliquei o ato do seu Antônio. Eu falei que nós aceitamos a prenda e íamos usar o mesmo carinho, a mesma atenção, como se fosse um carro zero quilômetro que estivesse sendo leiloado”, conta Adailson.

Para sua surpresa, assim que o leilão foi aberto, o primeiro lance foi de R$ 200. E não parou de subir. “Todos estavam gritando. Aí chegou a mil reais, R$ 2 mil. Depois, um senhor que estava acompanhando os lances deu R$ 10 mil e um outro deu os R$ 12 mil”.

Ao fim da noite, o macarrão foi o item que rendeu o maior valor entre todos. Em segundo lugar, ficou uma vaca, arrematada por R$ 10 mil. “O macarrão ganhou de todos os outros itens. Algo surpreendente para uma quermesse. Uma coisa realmente carregada de sentimento”, comenta o padre Adailson. Ao todo, a igreja arrecadou R$ 179 mil. Para atingir o objetivo de construir um centro paroquial, a meta é de R$ 350 mil.

Walter Gama Terra, empresário que adquiriu o mantimento, explicar ter se sensibilizado com o gesto de Antônio. “Pensei: se o senhor está doando praticamente tudo o que ele tem, 50% de tudo o que ele tem, eu posso colaborar com um pouco. Foi por isso que eu arrematei esse macarrão por aquele valor. O macarrão eu vou guardar de lembrança.”

Tendo se ausentado antes do fim da quermesse, o aposentado só soube do desfecho no dia seguinte (12), quando o padre o chamou ao altar durante a missa de domingo.

“Falei pra ele ‘olha seu Antônio, o senhor ajudou muito mais do que o senhor imaginava. A doação do senhor foi a mais valiosa, nos ajudou muito'”. Choveram aplausos e não se fala em outra coisa na cidade.

Leia também: Emocionante: noiva dança com o pai antes dele morrer de câncer

+ A história de Irmã Dulce, a 1ª mulher nascida no Brasil a se tornar santa

Siga CLAUDIA no Youtube