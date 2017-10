A Netflix anunciou nesta segunda-feira (30) que a sexta temporada de House Of Cards será a última, informa a Variety. O anúncio vem no dia seguinte em que o ator Kevin Spacey, 58 anos, que interpreta o protagonista Frank Underwood, foi acusado de assédio sexual.

Quem denunciou Spacey foi o ator Anthony Rapp, 46 anos, conhecido pelo filme Star Trek e pelo musical Rent. O caso teria acontecido em 1984, quando Anthony tinha 14 anos. A estrela de House Of Cards disse não se lembrar do ocorrido, mas pediu desculpas pelos sentimentos negativos que sua “atitude embriagada” causou no colega.

A sexta temporada já está em produção antes mesmo da revelação, os últimos 13 episódios serão exibidos em 2018. Além de protagonista, Spacey também é produtor executivo da série.