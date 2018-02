Está chegando a hora… Pode se preparar! Neste sábado (17), quando der meia-noite, é o momento de adiar os seus relógios em uma hora. O horário de verão termina hoje.

Vale lembrar que a maioria dos smartphones e computadores atualizam o horário automaticamente quando conectados à internet, mas lugares como relógio de pulso e carro podem precisar de uma mãozinha para mostrar as horas corretas.

A má notícia para quem gosta dessa mudança é que o próximo horário de verão será menor. Ao invés de começar em outubro, como acontece atualmente, ele terá início em novembro.

O Planalto informou em dezembro que a medida foi adotada atendendo a um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. Ele solicitou a Temer que o horário de verão de 2018 tivesse início apenas após o fim do segundo turno das eleições para não ocorrer atrasos na apuração.