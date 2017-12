Horário de verão será menor a partir de 2018

Uma má notícia para quem gosta do horário de verão: a partir do ano que vem ele será menor. Ao invés de começar em outubro, como acontece atualmente, ele terá início em novembro.

A decisão do presidente Michel Temer será publicada no “Diário Oficial da União” na segunda-feira (18), informa o G1.

No entanto, a data de encerramento de período de horário se mantém a mesma, todo terceiro domingo de fevereiro.

Segundo o portal, o Planalto informou que a medida foi adotada atendendo a um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. Ele solicitou a Temer que o horário de verão de 2018 tivesse início apenas após o fim do segundo turno das eleições para não ocorrer atrasos na apuração.