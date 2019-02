Homem rouba R$ 24 para comprar comida, mas se entrega à Polícia

José Patrick Pereira de Oliveira furtou R$ 24,00 de uma loja localizada no centro de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, ele se entregou à polícia. O homem explicou que ficou arrependido.

José não tem antecedentes criminais, segundo o delegado responsável por investigar o caso, Vladimir Haag Medeiros. Ainda de acordo com o delegado, não se sabe se o homem será ou não indiciado. Nesses casos, a pena pode variar de 1 a 4 anos de prisão.

O caso

Na sexta-feira (25), José não conseguiu arranjar emprego depois de várias tentativas e, então, decidiu cometer o assalto. “Eu sentei na rodoviária e fiquei pensando. ‘Não tenho nada para levar para casa’. Eu estava muito nervoso porque nunca fiz isso antes. A guria também estava nervosa. Eu só disse ‘passa’ e ela me deu o que tinha no caixa”, disse ele em uma entrevista ao G1.

O homem chegou a ser abordado pelos policiais por ser identificado como suspeito, mas acabou sendo liberado. Ao chegar em casa, José não contou nada para a esposa e lhe entregou os R$ 24,00, que foram utilizados para comprar pão, suco e carne.

“Eu disse que tinha conseguido o dinheiro emprestado, mas ela via meu nervosismo. À noite, eu disse para ela que iria no meu tio, mas fui direto para o presídio. Se eu tivesse dito a verdade, tinha magoado ela”, contou o homem.

Ao chegar no presídio, José foi informado de que deveria ir até a delegacia. Lá ele contou tudo aos policiais, que disseram que ele tomou a decisão correta.

Não é a primeira vez que o homem passa por necessidades. Na semana passada, ele entregou a casa onde morava com a mulher e o irmão pois não tinha dinheiro para pagar os R$ 500,00 de aluguel, água e luz. Por isso, ficou três dias dormindo na rua.

Novo emprego

A repercussão do caso acabou sendo positiva para José. Ele recebeu uma ligação de um empresário de Montenegro, que lhe ofereceu um emprego em uma fábrica de móveis e uma moradia para ele e sua esposa. O homem decidiu aceitar a proposta e só está esperando as confirmações burocráticas.

