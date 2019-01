Homem mata travesti, arranca coração e guarda órgão em casa

Caio Santos de Oliveira, 20 anos, foi preso na última segunda-feira (21), em Campinas, após confessar ter matado uma travesti e guardado o coração da vítima em casa.

O homem declarou à Polícia Militar que teve relação sexual com a vítima, a transexual com nome de registro de Jenilson José da Silva, 35 anos. O autor do crime teria levado pertences e eletrônicos do local do crime.

Caio Santos foi apresentado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, estava sorrindo e deu declarações desconexas. Ele disse que havia conhecido a vítima na noite anterior.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi abordado depois de apresentar atitude suspeita ao avistar a viatura. Ele foi encontrado em um comércio e, segundo informado, forneceu dados pessoais falsos.

“Ele era um demônio, eu arranquei o coração dele. É isso. Não era meu conhecido. Conheci ele à meia-noite”, disse.

Os policiais envolvidos no caso afirmaram que o suspeito possuía escoriações e arranhões pelo corpo, além de um ferimento recente na cabeça.

Caio confessou o crime e levou os policiais ao local onde estava o corpo da vítima com o tórax aberto e com uma imagem de santo sobre ele, na margem da Rodovia Miguel Melhado de Campos. O homem declarou que havia guardado o coração para si e não informou nenhum outro detalhe. A perícia foi direcionada ao local.

Com informações do G1.

