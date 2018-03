Homem mata namorada que negou pedido de casamento

Homem indiano matou sua namorada, mãe de duas crianças, após ela ter rejeitado o seu pedido de casamento. O caso aconteceu em uma cidade do Kansas, chamada Greensburg, nos Estados Unidos. Jason Eaton, 45 anos, foi sentenciado a 47 anos de prisão, com dois anos de liberdade condicional supervisionada, na sexta-feira (9).

O homem confessou ter matado sua namorada, Wendy Sabatini, 44 anos, ao entrar em uma delegacia de polícia e admitir ter atirado em sua companheira na mesma noite do delito. Antes mesmo de o crime ser descoberto pelas autoridades.

Durante sua revelação aos policiais, o homem contou que ele estava com Wendy, no quarto do andar de cima da casa em Greensburg, quando ele tirou o anel de noivado do bolso para fazer o pedido.

De acordo com informações divulgadas pela PEOPLE, assim que a mulher viu o anel, ela interrompeu o pedido e foi quando Jason “recuperou uma arma de fogo de uma mesa da cabeceira e se moveu atrás de Sabatini, que estava sentada do lado oposto da cama”, e atirou na cabeça da mulher.

O homem saiu da cena do crime e foi para a casa de um amigo, a quem contou o que tinha feito, e a tal pessoa levou ele para a delegacia.

