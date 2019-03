Homem mata esposa com golpe de canivete

Cristiano Hidalgo Pinheiro, de 41 anos, foi esfaqueada com um canivete pelo marido, Jeferson Luiz da Costa, da mesma idade, em Palmital, interior de São Paulo. O homem é ajudante de pedreiro e vai responder por homicídio qualificado com agravante em feminicídio.

Segundo informações do G1, o crime aconteceu na noite do último sábado (16) depois de uma briga na casa de amigos na zona rural. Jeferson aplicou o golpe no pescoço da esposa, que não resistiu e morreu.

O suspeito ainda tentou cometer suicídio, porém foi surpreendido por policiais e foi preso em flagrante. Jeferson, com cortes no pescoço, foi levado ao pronto-socorro de Assis e recebeu atendimento médico, sendo encaminhado à Polícia Civil posteriormente.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

