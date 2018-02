Homem mata as duas filhas e depois atira em si próprio

Um homem atirou contra as próprias filhas no município de Itatiba (SP) no fim da tarde da última terça-feira (13). Em seguida, o rapaz atirou contra si próprio e morreu no local. A avó das meninas também foi baleada na ocasião.

Após os disparos feitos na casa localizada no bairro Jardim das Nações, as meninas de 1 e 3 anos foram socorridas pela equipe de resgate chamada ao local do crime, mas não sobreviveram aos ferimentos. A avó, baleada no braço, foi socorrida à Santa Casa de Itatiba.

Para os vizinhos da família, o crime pode estar relacionado com o fim do casamento entre o homem e a mãe das meninas mortas. O pai não teria aceitado a separação. A polícia ainda investiga a causa do ataque.

Leia mais: Mulher é agredida pelo marido com serra elétrica