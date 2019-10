Mulher é esfaqueada após ex descobrir novo relacionamento

Uma mulher foi esfaqueada 18 vezes após seu ex-companheiro descobrir que ela estava em um novo relacionamento. O crime aconteceu nesta última quarta-feira (23), em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

A mulher que não teve sua identidade revelada tinha 38 anos e três filhos, sendo duas meninas de 10 e 13 anos e um menino de 17. O agressor invadiu sua casa e começou a golpeá-la com a faca. Os jovens tentaram defender a mãe e conseguiram chamar a Brigada Militar, que chegaram a socorrer a vítima. Os filhos não se feriram.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Com pelo menos 10 facadas na região do abdômen, a mulher está internada na UTI e segue em estado grave, mesmo após realizar uma cirurgia. Além do abdômen, ela também teve as pernas e braços golpeados, segundo a delegada responsável pela investigação, Jeiselaure Rocha. “São lesões de defesa principalmente, porque ela tentou se proteger. Na hora que ela caiu, ele seguiu esfaqueando nas pernas”, informou Jeiselaure.

A delegada ainda comentou que o agressor tem um histórico violento e antecedentes por violência doméstica. A vítima havia feito três registros contra o ex-companheiro entre 2015 e 2018. O casal estava junto há 6 anos, mas haviam terminado há um mês. O agressor, que foi preso em flagrante e confessou o crime, nunca aceitou o fim do relacionamento.

Leia mais: PM mata esposa e comete suicídio – o casal deixa três filhos

+ Mulher é morta pelo ex na frente das filhas gêmeas de 4 anos

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?