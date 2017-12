Homem é detido após ejacular em passageira durante voo

Nesta sexta-feira (08), um homem de 51 anos foi detido por se masturbar e, em seguida, ejacular na passageira sentada ao seu lado durante voo da GOL de Belém a Brasília, informa o G1. Ele negou a acusação e disse que, na verdade, tossiu em cima da passageira durante uma crise de tosse.

A companhia aérea estuda uma forma de “banir de todos os voos” o homem. O caso é investigado como contravenção de importunação ofensiva ao pudor.

A vítima, de 34 anos, percebeu que estava com a roupa manchada e pediu socorro aos funcionários. Ela então foi colocada em outro assunto. Ela informou que pegou no sono e acordou com o homem puxando a sua mão.

Ele foi escoltado por comissários até o fim do voo, afim de se evitar agressões, e detido no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ao perceber que estava com a roupa manchada, a mulher pediu socorro e foi colocada em um outro assento da aeronave.