Homem arranca parte do nariz de companheira ao tentar matá-la

Washyngton Vieira de Andrade, 54 anos, um pedreiro e morador da região de Ceilândia Sul, uma das áreas administrativas do Distrito Federal, tentou assassinar sua própria companheira a facadas neste último sábado (23/6).

A vítima sobreviveu ao ocorrido, mas acabou perdendo parte do nariz e sofrendo algumas escoriações no pescoço e na nuca por conta da lâmina da faca usada pelo agressor.

De acordo com o depoimento feito a 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Sul), a mulher contou que convivia com Washyngton há dois anos e que sofria diariamente abusos físicos e verbais pelo pedreiro. No dia 23, a vítima afirmou que chegou em casa e o homem se recusou a deixar ela entrar. Então, a mulher pulou o muro e quando adentrou a residência foi recebida pelo companheiro por facadas.

Após os inúmeros ferimentos, a mulher conseguiu fugir para a casa de sua mãe e registrar, em seguida, a ocorrência.

A polícia arrombou a residência do casal, depois da falta de colaboração de Washyngton com as autoridades e ele precisou ser imobilizado e algemado.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

