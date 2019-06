Vestida de princesa, guarda municipal prende homem em flagrante por roubo

Uma imagem da guarda municipal Daiane Guedes, de 36 anos, em ação viralizou na internet. O motivo? Ela deu voz de prisão à um ladrão enquanto estava vestida de princesa, na última sexta-feira (31).

Parece confuso, mas aí vai a explicação: ela havia acabado de sair de uma apresentação teatral, em São José, na Grande Florianópolis, quando flagrou o roubo. Ainda usando a fantasia de Princesa Esmeralda, rendeu o homem. “Fiquei surpresa com a situação, claro”, contou a guarda, que também é atriz, ao G1.

A peça de teatro foi encenada no Centro de Atenção aos Idosos (Cati), na Avenida Beira-Mar, e fez parte de um projeto de educação no trânsito em razão do Maio Amarelo, mês de conscientização para prevenção a acidentes de automóveis.

Daiane conta que estava a caminho da base da Guarda Municipal para buscar o uniforme de trabalho quando viu um conhecido com semblante amedrontado. “Perguntei se estava tudo bem e ele disse que estava sendo assaltado”, explicou. Ela então desceu do carro, rendeu o homem e deu voz de prisão, chamando reforço via rádio-comunicador. “Ele ficou surpreso, achou que eu não conseguiria fazer nada. Mas, quando me ouviu fazendo a comunicação via rádio, soltou a mochila [da vítima]”, disse. Na sequência, uma viatura da Guarda Municipal chegou e levou o suspeito e a vítima para delegacia.

A imagem de Daiane vestida de princesa enquanto prendia o assaltante viralizou redes sociais. A guarda, que está no cargo há 15 anos, disse que não esperava tamanha repercussão.