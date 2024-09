Grupo Abril apresenta suas marcas na Licensing Con 2024, feira de licenciamento

A Licensing Con 2024 ocorreu nos dias 28 e 29 de agosto no Centro de Eventos Vila dos Ipês, em São Paulo. O evento contou com a presença de 800 marcas e personagens, além de mais de 2.500 visitantes do setor. A feira é conhecida por fomentar parcerias que criam produtos, campanhas e experiências, por meio de marcas e personagens de destaque.

Marcas Abril: inovação e credibilidade

O Grupo Abril participou pela primeira vez da feira com algumas de suas principais marcas: “Capricho”, “Boa Forma”, “Claudia”, “Superinteressante” e “Quatro Rodas”. As empresas visitantes buscam associar seus produtos a marcas reconhecidas para agregar mais confiabilidade, segurança e proximidade com o cliente.

“Os players do mercado de licenciamento buscam marcas com valor agregado, credibilidade e capacidade de engajar o público. As marcas da Abril são icônicas, adaptáveis às novas tendências e líderes em seus segmentos. Além de oferecerem relevância e inovação constante, conectar as marcas dos players ao alcance e à força das marcas Abril é uma oportunidade para criar experiências autênticas e impulsionar resultados em um mercado competitivo. ”, conta Amanda Mello, Head de Licenciamento do Grupo Abril.

Oportunidades de licenciamento com marcas de confiança e relevância

“As marcas da Abril construíram uma grande história e tem uma potência de fãs, como a Capricho. Marcas com tanto público vendem todos os produtos licenciados em grande escala, não tenha dúvidas”, explica Marici Ferreira, CEO do EP Grupo, que organiza o evento. Como um dos maiores conglomerados de comunicação do Brasil, o Grupo Abril traz marcas de peso que reforçam sua presença e relevância no evento.

O evento também contou com grandes empresas como Warner Bros, Universal, Mattel, BBC, Paramount e Globo. “A Licensing Con é um grande hub de negócios em que as empresas podem acompanhar todas as novidades em um único evento. Por meio da escolha da marca licenciada ideal, a corporação pode nichar seu público consumidor e ampliar suas vendas”, conclui Marici.

