Grávida morre no banheiro do hospital antes de dar à luz

Enquanto esperava pelo parto, uma mulher grávida morreu dentro do banheiro do Hospital Santo Antônio, que fica na zona leste de São Paulo. De acordo com a TV Record, o caso aconteceu neste sábado (14). Para a família da gestante, o falecimento aconteceu por erro da equipe médica.

Tatiane da Silva já tinha completado 40 semanas de gravidez quando foi internada na quarta-feira (11). Mesmo passando mal, a equipe médica optou que a mulher realizasse o parto vaginal, segundo a família. Com isso, as enfermeiras teriam aconselhado a gestante a tomar um banho, mas ela continuou com mal-estar e morreu dentro no banheiro.

Naquele momento, uma cesárea emergencial foi realizada para retirar o bebê, que foi encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O estado de saúde do recém-nascido é estável.

Em nota, a Beneficência Portuguesa, responsável pela unidade de saúde, deu o seguinte parecer:

“A BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo lamenta profundamente o ocorrido e esclarece que já fez contato com a família da senhora Tatiane Lourenço da Silva, respeitando as diretrizes legais, para disponibilizar o prontuário médico (documento que registra todas as informações sobre a assistência prestada a paciente).

No entanto, em respeito à ética e ao sigilo médico, a instituição não comenta publicamente qualquer caso envolvendo clientes de seus serviços de saúde. A BP continua à disposição dos familiares da paciente para esclarecer qualquer dúvida.

Ressaltamos ainda que a BP é um polo de saúde de excelência reconhecido nacionalmente, que cumpre rigorosamente todas as diretrizes médicas, prestando serviço de alta qualidade, confiabilidade, competência técnica e atendimento humanizado para todos os públicos que atende”.

