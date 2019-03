Google Doodle celebra Dia da Mulher com frases de mulheres inspiradoras

O Google celebra globalmente o Dia Internacional da Mulher com um Doodle interativo, famosa ação da marca que traz em sua página inicial interatividade em datas especiais.

O Doodle do dia 8 de março traz frases célebres de 13 mulheres pioneiras em suas áreas e que foram e são reconhecidas por sua liderança internacional, entre elas a escritora Clarice Lispector.

As artes foram criadas também por mulheres: 10 artistas gráficas de várias partes do mundo foram convidadas, incluindo a brasileira Cyla Costa. Ela foi a responsável pela imagem feita especialmente para a citação de Clarice: “Eu sou mais forte do que eu”.

A artista conta que, para ela, a frase tem um impacto muito grande. “Uma frase tão simples, mas tão poderosa: para mim significa o poder da auto superação e a reflexão da mulher sobre o que ela realmente é versus o que a sociedade diz que ela deve ser, usualmente algo que fragiliza e confunde a mulher acerca de suas próprias capacidades. Que cada mulher escolha sua própria versão do “eu”, explica.

Google Assistente

Para celebrar as conquistas das mulheres em todas as áreas e inspirar na luta por igualdade, o Google Assistente também traz a história de algumas dessas mulheres inspiradoras em parceria com o Google Arts&Culture. Para conferir, basta dizer ‘Ok Google, feliz dia das mulheres’ ou ‘feliz mês das mulheres’ (após o dia 8 de março) para conhecer detalhes da vida de nomes como a compositora Chiquinha Gonzaga, a artista Tomie Ohtake, a fotógrafa Madalena Schwartz e a ativista Ivaneide Bandeira.

