Novo golpe no WhatsApp promete bolsa Louis Vuitton

Os usuários do WhatsApp estão sendo alvos de novo golpe. Desta vez, uma mensagem sobre um leilão de produtos de grife apreendidos pela Receita Federal circulou em grupos do aplicativo de troca de mensagens na última quarta-feira (5).

A oferta de acessórios de marcas caras atinge, principalmente, grupos formados por mulheres. “Eu tenho um grupo aqui que está leiloando artigos femininos de grife apreendidos pela Receita Federal… Produtos chegam a ter 80% de desconto e chegam com nota fiscal… Eu paguei R$750 em uma bolsa Louis Vuitton. Quem tiver interesse me chama”, diz a mensagem.

Em uma captura de tela divulgada na internet, um usuário garante que criminosos estão clonando o WhatsApp de quem inicia uma conversa no privado com a pessoa que enviou a mensagem.

A mensagem gera preocupação nos membros dos grupos que a recebem e alguns, inclusive, sugerem que os colegas deixem de participar do bate-papo coletivo.

De acordo com informações da Receita Federal divulgadas ao portal EVA, da Jovem Pan, trata-se de um novo golpe. Em abril deste ano, dois suspeitos já haviam sido presos pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Denominado de “golpe do leilão da Receita”, ele era aplicado por meio de anúncios em sites de vendas na Internet. Os suspeitos, por meio de ações de campo, utilizavam áreas comuns de acesso aberto ao público em repartições da Receita Federal para dar mais veracidade às tratativas finais da suposta venda de mercadorias apreendidas pelo Órgão iniciadas online.

No início do ano, a Receita Federal divulgou um alerta sobre a existência de uma página na Internet que dizia leiloar mercadorias apreendidas pela Instituição, onde utilizavam, indevidamente, o logotipo do órgão, com o objetivo de dar credibilidade ao serviço.

A instituição ainda ressaltou que o único canal disponível para leilões de mercadorias apreendidas é o Sistema de Leilão Eletrônico, que pode ser acessado no site da Receita Federal. O sistema está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para realização de propostas e lances. Para participar de leilões eletrônicos da Instituição é necessário possuir certificado digital.

Além disso, o órgão enfatizou que o pagamento pelas mercadorias arrematadas em leilão é feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

O WhatsApp ainda não se posicionou sobre o assunto.

Como se proteger de hackers no WhatsApp

Em 2016, a Polícia Civil do Maranhão desarticulou uma quadrilha acusada de aplicar golpe parecido ao habilitar o número de vítimas em chips que estavam em poder dos criminosos.

No ano seguinte, o mesmo golpe atingiu pelo menos dez pessoas que fizeram denúncias na delegacia de crimes de informática de Porto Alegre após terem contas do app de conversas instantâneas hackeadas. Ao se passar pelo dono da conta, o golpista pode fazer solicitações a pessoas da lista de contatos, como parentes e amigos.

Uma forma de se proteger de invasões, é habilitar a confirmação em duas etapas, localizada nas configurações do aplicativo. Com ele, é gerado um código de seis dígitos que deve ser utilizado todas as vezes que o aplicativo for ativado em outro celular.

