Gisele Bündchen está grávida de terceiro filho

Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, o primeiro com o novo namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem ela namora desde junho de 2023.

A informação foi anunciada pela revista People nesta segunda-feira (28). “Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente tranquilo e amoroso para toda a família”, disse o site. A assessoria da modelo também confirmou a gravidez.

A modelo, 44, já tem dois filhos de seu antigo casamento: Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11. Após a separação de Tom Brady, a uber-model vem mantendo a sua vida de forma bem discreta, fazendo poucas aparições públicas, apenas para divulgar seu novo livro, Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado, sobre como manter hábitos saudáveis, e tem evitado o mundo da moda.

A brasileira manteve essa nova relação em segredo no começo, e afirmou em entrevista que “é bom saber que hoje as mulheres estão no comando”. Ela conheceu o instrutor de jiu-jítsu porque o mesmo era instrutor de seus filhos, mas o namoro só iniciou depois do divórcio, que foi assumido para o público brasileiro apenas em abril deste ano, no programa de Ana Maria Braga, “Eu me sinto muito mais segura andando na rua e isso é realmente muito importante”, disse ela na ocasião.

