Nasceram em Cascavel, na tarde de ontem, sexta-feira (23), as gêmeas Yasmin e Yngrid. A jovem Erica Fernanda, mãe das meninas, estava grávida de 34 semanas e começou a sentir fortes dores. Percebendo que se tratava do início do trabalho de parto, pediu auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Porém, quando a equipe de socorristas chegou ao local, as crianças já estavam nascendo, o que impossibilitou o transporte a um hospital. Felizmente, o parto correu de forma muito tranquila. Yasmin nasceu por volta de 16 horas e, Yngrid, quinze minutos depois. Logo na sequência, a mãe e as recém-nascidas foram encaminhadas ao Hospital Universitário da cidade.

Anderson e Erica, pais das recém-nascidas Yasmin e Yngrid, posam com a equipe de socorristas do SAMU.

O pai das meninas, Anderson Damario, compartilhou a foto da família ao lado dos socorristas, comemorando o fato de suas filhas terem nascido no mesmo dia que ele: “Obrigado meu Deus por minhas pequenas… presentão de Deus bem no dia do meu aniversário minhas princesas.”

Em seu perfil no facebook, Aline Damario, tia das crianças, elogiou o trabalho do SAMU, a quem se referiu como “equipe maravilhosa, inexplicável e excelente trabalho, além de anjos da guarda”.

De acordo com informações do SAMU, todas passam bem.

