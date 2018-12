Gatos são envenenados em unidade do Carrefour no Rio de Janeiro

Menos de duas semanas após a rede de supermercados Carrefour ter virado notícia por conta de um cachorro morto em uma unidade da empresa em Osasco, mais um caso envolvendo maus-tratos à animais veio à tona.

Gatos comunitários que vivem no estacionamento e nas dependências do Carrefour da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram encontrados mortos. As informações são da ANDA, agência de notícias de Direitos Animais.

A ONG Oito Vidas, uma associação que visa garantir a proteção de gatos abandonados em situação de rua, acusa funcionários da rede de terem matado 15 gatos e dois gambás até setembro, bem antes do caso de Osasco vir à tona.

Segundo a ONG, o corpo de uma gata foi submetido a exames em laboratório, ficando comprovada a causa da morte por envenenamento por chumbinho. Resíduos da substância foram encontrados na cavidade abdominal do animal.

No último dia 11, uma decisão liminar da 7° vara cível da Barra da Tijuca determinou que o supermercado se abstenha de praticar qualquer ato contra os gatos que vivem no local até o fim da ação civil pública movida pela entidade. A ação foi proposta a pedido de protetores de animais que cuidam dos gatos abandonados no estabelecimento.

Leia mais: Saiba como denunciar práticas de maus-tratos a animais