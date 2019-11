Gatinho surpreende jornalista durante reportagem – veja o momento

Imagina que você está trabalhando, concentrado em gravar uma passagem de uma reportagem, quando um gatinho resolve passar pelas suas pernas? Essa cena inusitada realmente aconteceu. A “vítima” foi Artur Lira, repórter da TV Paraíba, filial da Rede Globo.

O jornalista gravava uma matéria no momento em que o felino deu as caras na frente das câmeras. A surpresa foi tão meiga que Artur resolveu divulgar com os seguidores. “Mas ele foi tão fofinho que não dá nem pra sentir raiva. Já pensou se fosse ao vivo?”, escreveu Lira no Instagram. Veja abaixo:

Segundo o repórter, ele ainda tentou mudar de lugar para gravar a passagem, mas o gatinho o seguiu. “Acho que esse gato queria era ficar famoso”, brincou Lira.

Que gracinha, né?

