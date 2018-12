Gata salva menino de cascavel no Rio de Janeiro

Com três anos, o pequeno Miguel levou um susto ao encontrar uma filhote de cascavel na cozinha da casa da avó, no bairro São José das Palmeiras, em Valença (RJ). foi a gatinha Amy, de quatro anos, que acabou salvando o menino, no último domingo, dia 16.

A dona da casa Alyadine Rodegheri contou ao G1 que seu filho ouviu os gritos assustados do neto. “Quando ele chegou na cozinha, viu que a nossa gata estava batendo com a pata na cabeça da cobra, enquanto o Miguel estava imóvel. Ela salvou a vida do meu neto.”