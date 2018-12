Matthew Foster, de 6 anos, teve um emocionante primeiro encontro com o Papai Noel e viralizou nas redes sociais. A mãe do menino, Misty Wolf, compartilhou em seu Facebook o momento mágico vivido pelo garoto, que é cego e autista, e contou na legenda os detalhes de tudo o que aconteceu.

“Melhor Natal do mundo! Eu cochichei para o Papai Noel: ‘ele é cego e autista e está muito interessado em te conhecer’. Ele se virou para mim e disse: ‘não precisa dizer mais nada’. Imediatamente ele desceu para falar com meu pequeno homem”, disse ela no post.

Misty contou como o Papai Noel levou toda a magia da celebração até o garotinho, deixando ele sentir sua barba e chapéu, já que é através do toque que ele “enxerga” o mundo.

“Ele conversou com Matthew por um longo tempo. Deixou que meu filho o tocasse inteiro para senti-lo. Disse para puxar sua barba, sentir a textura do seu chapéu e conversaram sobre o traje vermelho. Ele perguntou ainda para Matthew o que mais ele gostaria de sentir sobre o Natal, então meu filho disse: ‘seus olhos que piscam’ (trecho do poema “Uma visita de São Nicolau), então o Papai Noel deixou que ele sentisse seus olhos piscando o tempo que quisesse”, concluiu ela.

Matthew também conheceu as ajudantes do Papai Noel e as renas ❤

